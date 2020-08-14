РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 авг. Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина лично проинспектировала многоквартирные дома в микрорайоне Заря подмосковной Балашихи и выявила нарушения в содержании одного из них, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В пятницу Федина вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым на совещании в КДЦ «Заря» обсудила вопросы работы УК «Зет Сервис» и содержание жилищного фонда. В нем приняли участие жители и ветераны микрорайона, коммунальные службы, руководство УК, депутаты городского совета Евгений Николаев и Вячеслав Крылов, директор Балашихинского водоканала Николай Говричев. После совещания его участники проверили содержание многоквартирных домов.

«Мы сегодня встретились с общественностью, выслушали проблемы, которые волнуют жителей микрорайона Заря. Они касаются качества обслуживания многоквартирных домов управляющей компанией и работы МособлЕИРЦ», - сказала Федина.

Она добавила, что в ходе инспекции были найдены нарушения в содержании дома №4 по улице Молодежной.

«Управляющей компании предстоит провести точечный ремонт подъездов, подготовить к осенне-зимнему периоду подвальные помещения и инженерные коммуникации, также необходимо в полном объеме отремонтировать отмостку, прилегающую к дому», - подчеркнула Федина.

На выполнение этих задач управляющей компании дано две недели. Решение озвученных жителями Зари проблем проконтролируют областная Госжилинспекция, администрация города и депутаты Балашихи Евгений Николаев и Вячеслав Крылов.