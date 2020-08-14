РИАМО – 14 авг. Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, что КТ-исследование пациентам с подтвержденным коронавирусом нужно делать только при нарушении дыхательной функции, сообщает Nation News.

По его словам, в других случаях это исследование не является обязательным. Людям, подозревающим у себя коронавирусную инфекцию, делать компьютерную томографию не нужно.

«Данная медицинская диагностика основана на сканировании органов при помощи рентгеновского излучения, при которой получаются послойные изображения тканей человеческого тела», - говорится в сообщении.

КТ широко используется в медицине для диагностики различных заболеваний, однако, у этого метода исследования есть противопоказания.

За последние сутки в России выявили 5065 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. С начала пандемии в стране зафиксировано 912 823 случая заболевания.

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