РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 авг. Ярмарку, на которой горожане смогут купить товары для школы, откроют 17 августа на площади возле Дворца культуры «Подмосковье» в Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Ярмарка «Школьный базар» стартует в Красногорске 17 августа. Посетителей ждет широкий ассортимент товаров, а также насыщенная развлекательная и образовательная программы в течение всего времени работы ярмарки», - говорится в сообщении.

17 августа ярмарка будет работать с 12:00 до 19:00, с 18 по 22 августа – с 11:00 до 19:00, а 23 августа – с 11:00 до 17:00.

В рамках ярмарки также пройдет ряд познавательных мероприятий. С расписанием можно ознакомиться на официальном сайте администрации.