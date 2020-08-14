РИАМО - 14 авг. В августе расписание электропоездов и аэроэкспрессов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги изменится в связи с проведением ремонтных работ, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов <...> можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», - говорится в сообщении.

С 17 по 20 августа ремонтно-путевые работы пройдут на 1 главном пути участка Бескудниково – Москва-Бутырская. Рабочие заменят более километра путей. Технологичские «окна» назначены преимущественно с использованием ночного времени – с 21:55 до 04:25, чтобы сохранить объемы движения в «часы пик».

23 августа (с 00:00 до 10:30) на станции Баковка произведут демонтаж временных пролетных строений, благодаря которым строительство подземного перехода велось без остановки движения.

На время ремонта движение поездов будет организовано по соседним путям.

В связи с этим с 17 по 23 августа (кроме 21 августа) у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько электричек проследуют по укороченным маршрутам, часть поездов, в том числе аэроэкспрессы в Шереметьево, выведут из расписания.