РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 авг. Праздник в преддверии Дня Воздушного флота России провели в пятницу в Доме культуры «Авиатор» подмосковного Домодедова, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

С праздником домодедовцев поздравил председатель совета депутатов городского округа Леонид Ковалевский.

«Праздников в нашей стране очень много, но для меня лично этот праздник - День Воздушного флота России - это один из главных праздников, наряду с общегосударственными, потому что это наша жизнь, это наша профессия», - сказал Ковалевский.

Он отметил, что для Домодедова аэропорт - это и сегодня главное предприятие, а также передал поздравления от главы городского округа Александра Двойных и пожелал всем авиаторам и жителям микрорайона Авиационный здоровья, успехов и процветания.

Также домодедовцев поздравили депутат совета депутатов округа Игорь Никитин и управляющий директор ООО «Домодедово-Секьюрити» Александр Романцев.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и компетентность в работе, большой вклад в развитие и совершенствование производственной деятельности аэропорта Домодедово и в связи с праздником сотрудников аэропорта наградили благодарностью министра транспорта Российской Федерации, почетными грамотами Московской областной думы и благодарственными письмами главы городского округа Домодедово.

В честь праздника провели концерт, на котором выступили творческие коллективы и исполнители городского округа.

День Воздушного флота России отмечается в третье воскресенье августа. В 2020 году праздник выпал на 16 августа.