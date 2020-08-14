РИАМО - 14 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу района Ховрино Виктора Коля, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте столичного градоначальника.

«Освободить Коля Виктора Афанасьевича от замещаемой должности главы управы района Ховрино города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе», – говорится в документе.

Коль поступил на государственную гражданскую службу в марте 2004 года. Он занимал посты начальника отдела ЖКХ, первого заместителя главы управы в Дмитровском районе Москвы.

С августа 2012 года Коль занимал должность главы управы района Восточное Дегунино. Главой управы района Ховрино в Москве его назначили 26 октября 2018 года.