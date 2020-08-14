РИАМО - 14 авг. В Сбербанке заявили, что клиентам продолжат присылать бесплатные технические SMS-сообщения о переводах от других физических лиц, сообщает Газета.ru.

В пятницу появились сообщения о введении комиссии за указанные выше уведомления. Сотрудники Сбербанка опровергли данную информацию, подчеркнув, что получение одноразового пароля в SMS-сообщении бесплатное, новые тарифы или комиссии вводить не будут, а многие клиенты сейчас уже пользуются новой моделью информирования с расширенным функционалом в Сбербанк Онлайн.

«Этот способ получения уведомлений более удобен и безопасен: он включает в себя детали по операциям, остатки после совершения перевода», – говорится в сообщении.

Кроме того, теперь можно узнать сведения по операциям с вкладами. Вместо большого числа SMS клиенту будет приходить push-уведомление о переводе с возможностью получить детализацию об операции в Сбербанк Онлайн.