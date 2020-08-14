РИАМО – 14 авг. Врач-ангионевролог Евгений Широков считает, что у актера Михаила Ефремова мог случиться инсульт на фоне стрессовых нагрузок, сообщает Nation News.

Ефремова госпитализировали 11 августа. Его доставили в Боткинскую больницу Москвы прямо из зала суда, где рассматривалось дело о смертельном ДТП.

«По клинической картине это похоже на инсульт, который часто развивается на фоне тяжелого стресса», — сказал Широков.

В начале июня Ефремов устроил смертельную аварию на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Теперь актеру грозит тюремный срок.

Видео госпитализации Ефремова из зала суда>>