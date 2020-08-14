РИАМО - 14 авг. Модернизированные платформы Молоди и Ленская откроются на территории Подмосковья 15 и 16 августа, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«С 15 августа пригородные поезда Курского направления Московской железной дороги, следующие в сторону Москвы, начнут останавливаться для посадки и высадки пассажиров у новой модернизированной платформы №2 остановочного пункта Молоди», – уточняется в сообщении.

Платформу Ленская Горьковского направления Московской железной дороги откроют 16 августа.

Работы по модернизации платформ были проведены компанией «Центральная ППК». Во время модернизации были заменены фундамент и покрытие платформ, установлены навесы для защиты от непогоды, информационное табло, система аудиооповещения и стойки экстренной связи.

Кроме того, специалисты обновили систему освещения и внедрили пандус для удобства маломобильных пассажиров.