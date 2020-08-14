РИАМО - 14 авг. Модернизированные платформы Молоди и Ленская откроются на территории Подмосковья 15 и 16 августа, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.
Платформу Ленская Горьковского направления Московской железной дороги откроют 16 августа.
Работы по модернизации платформ были проведены компанией «Центральная ППК». Во время модернизации были заменены фундамент и покрытие платформ, установлены навесы для защиты от непогоды, информационное табло, система аудиооповещения и стойки экстренной связи.
Кроме того, специалисты обновили систему освещения и внедрили пандус для удобства маломобильных пассажиров.
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