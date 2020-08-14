РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 авг. Коммунальщики спилили аварийную березу на территории детского сада «Снежинка» в Подольске, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Аварийную березу в пятницу, 14 августа, спилили с помощью автогидроподъемника и удалили с территории детского сада №62 «Снежинка» на улице Машиностроителей, 8А», - говорится в сообщении.

Работу проводили сотрудники МБУ «Подольский комбинат благоустройства».