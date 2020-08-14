РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 авг. Народный коллектив ансамбль танца «Радуга» Дома культуры «ЗиО» Подольска стал лауреатом международных конкурсов, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Так, на Международном конкурсе «Берега талантов» в Краснодаре лауреатом I степени в номинации «Народный танец» стала средняя группа ансамбля за номер «Беспокойное хозяйство». Еще два первых места ансамбль получил на Международном гранатовом конкурсе «Твое время» в номинациях «Народный танец, старшая группа» и «Эстрадный танец, средняя группа», - говорится в сообщении.

Конкурсы проходили при поддержке Московского государственного института культуры, министерств культуры Краснодарского края и Ростовской области и Международной федерации развития талантов.