РИАМО – 14 авг. В июле стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Подмосковью, по сравнению с июнем, снизилась на 1,8% и составила 4780 рублей, так, снизились цены на ряд овощей, говорится в сообщении пресс-службы Мосстата.

«По данным Мосстата, в июле 2020 года в Московской области индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,3%. По сравнению с предыдущим месяцем, индекс потребительских цен на продовольственные товары снизился на 0,3%. На 1-8% вырос индекс потребительских цен на отдельные виды продовольственных товаров, таких как: крупа гречневая-ядрица, сахарный песок, яблоки и морковь», – говорится в сообщении.

В то же время снизились цены на свежие помидоры и огурцы на 12,4%, на картофель – на 14,4%, на репчатый лук – на 18,4%.

Цены на непродовольственные товары, по сравнению с июнем 2020 года, увеличились на 0,3%. Подорожали ювелирные изделия на 3,2%, отдельные виды медикаментов – от 0,6% до 2%, спортивные костюмы для детей школьного возраста – 1,9%. Снизились цены на меха и меховые изделия на 0,1% и товары для животных – 0,5%.

Цены и тарифы на услуги, по сравнению с июнем 2020 года, увеличились на 0,9%.