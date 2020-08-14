РИАМО (МЫТИЩИ) – 14 авг. В соответствии с постановлением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, во всех структурных подразделениях администрации городского округа Мытищи возобновлены личные приемы граждан, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

Прием граждан возобновили все руководители администрации. Он проводится в соответствии с графиками, утвержденными распоряжениями администрации. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте в разделе «Обращения граждан».

«Прием граждан провожу каждую вторую пятницу месяца с 9:30 по адресу: Новомытищинский проспект, 36/7, кабинет №109. Запись на прием проводится с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 в приемной администрации, кабинет №109 или по телефону: 8(495)586-95-77», – написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что также можно обратиться в администрацию на официальном сайте: www.mytyshi.ru (меню «Обращения граждан»), заполнив специальную форму в разделе «Виртуальная приемная главы». А также по почтовому адресу: 142700, Московская область, город Мытищи, Новомытищинский проспект, дом №36/7.

«Прием писем и заявлений осуществляется ежедневно с 9:00 до 18:00 (в пятницу до 15:45), перерыв на обед – с 13:00 до 13:45 в «Окне обращения граждан», 1-й этаж, телефон: 8(495)581-04-56. Обращаю внимание, что непосредственно на приеме необходимо соблюдать меры безопасности», – добавил Азаров.