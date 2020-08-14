РИАМО - 14 авг. В пятницу в подмосковном Красноармейске избрали главу муниципального образования, им стал Александр Федоров, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

«В соответствии с действующим законодательством глава городского округа Красноармейск избирается Советом депутатов муниципального образования», - говорится в сообщении.

Избирают главу на заседании Совета депутатов из числа кандидатов, которые представлены конкурсной комиссией. Глава муниципалитета также возглавляет местную администрацию.

Ранее главой городского округа Красноармейск был Кирилл Тимашков. Он сложил полномочия по собственному желанию в июне текущего года.

Временно исполняющим полномочия главы был назначен первый заместитель главы администрации городского округа Красноармейск Московской области Александр Федоров.

Федоров родился в Красноармейске в 1979 году. После окончания школы проходил срочную службу в пограничных войсках. После увольнения работал в ГУВД Московской области на оперативных и руководящих должностях. Он окончил Московский Университет МВД и Академию управления МВД. Защитил магистерскую диссертацию по инвестиционному менеджменту в Финансовом университете при правительстве РФ.

С апреля 2019 года Федоров занимал пост заместителя главы администрации Красноармейска по инвестиционной и градостроительной деятельности. С мая 2020 года он трудился в должности первого заместителя главы администрации Красноармейска. С 5 июня 2020 года назначен временно исполняющим полномочия главы городского округа Красноармейск.