РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 авг. Рабочие завершат строительство нового тротуара на Силикатной улице подмосковного Подольска 20 августа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Вдоль проезжей части дороги по улице Силикатной в Подольске продолжается обустройство тротуара протяженностью 425 квадратных метров. Асфальтированная пешеходная дорожка будет построена благодаря инициативе местных жителей, с данной просьбой они обращались в администрацию муниципалитета и на портал «Добродел». К строительным работам приступили в начале текущей недели. Работы будут завершены 20 августа», - говорится в сообщении.

На данный момент идет планировка территории и установка бортовых камней по всей площади тротуара. Специалисты удалили пни вдоль дороги, скоро приступят к засыпке участка щебнем и укладке на площади 475 квадратных метров асфальтобетонной смеси.

«Вопрос по созданию безопасного пешеходного маршрута по улице Силикатной стоял остро. Прежде местным жителям приходилось добираться до ближайших магазинов и аптек прямо по проезжей части. С появлением нового тротуара ходить вдоль дороги станет безопаснее и комфортнее», - отмечается в материале.