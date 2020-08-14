РИАМО - 14 авг. Управление Роспотребнадзора по Московской области усилило работу по контролю за подготовкой школ к новому учебному году, на сегодня 275 школам выданы предписания по подготовке к учебному году, сообщается на сайте ведомства.

Так, запланированы мероприятия по улучшению систем водоснабжения, ремонту систем отопления, замене освещения, улучшению материально-технической базы пищеблоков, приобретению мебели и улучшению материально-технической базы медицинских кабинетов, а также по ремонту спортивных залов и иные ремонтные работы.

«В ходе проверки готовности школ к приему детей проводятся исследования воды по микробиологическим показателям и санитарно-химическим показателям, воздуха в классах на наличие вредных веществ, проводятся замеры уровня освещенности, параметров микроклимата и уровня электромагнитного излучения от компьютеров», - говорится в сообщении.

Всего в регионе с 1 сентября откроются 1453 школы, в которых будут учиться более 900 тысяч учеников. В первый класс в этом году пойдут более 100 тысяч детей. Впервые прозвучат звонки в шести новых школах и 10 новых пристройках к существующим учебным учреждениям.

На 14 августа 90% школ уже готовы к приему детей. В остальных общеобразовательных организациях заканчиваются ремонтные работы в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор вместе с министерством образования Подмосковья организовал мониторинг за готовностью общеобразовательных организаций к новому учебному году.