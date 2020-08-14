РИАМО - 14 авг. Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов пожелал футбольному клубу «Спартак» не сниматься с чемпионата России, несмотря на проблемы с судейством, сообщает Газета.ru.

На пресс-конференции в Москве он отметил, что московская команда переживает сейчас «не самое лучшее время».

«Отдохнуть не дали, начался следующий розыгрыш первенства. Хочу пожелать «Спартаку», чтобы не снимались», – сказал Нурмагомедов.

Говоря о судейском скандале в матче первого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Сочи», боец заявил, что не стал бы назначать пенальти в ворота «красно-белых». Он также напомнил, что его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов болел за столичную команду.