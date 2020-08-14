РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 авг. В подмосковном Красногорске госавтоинспекторы в преддверии выходных выявляют тех, кто сел за руль нетрезвым, сообщается в Instagram-аккаунте отдела ГИБДД УМВД России по горокругу.

«В преддверии выходных сотрудники Госавтоинспекции горокруга Красногорск проводят рейдовые мероприятия, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения», - говорится в сообщении.

Особое внимание уделяют выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.