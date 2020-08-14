РИАМО – 14 авг. До 1 января следующего года в российских школах запретили проводить массовые мероприятия из-за риска распространения коронавируса, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, в организации учебного процесса в предстоящем учебном году будут ориентироваться на опыт проведения ЕГЭ этим летом.

«Этот опыт мы будем учитывать и понятно, что до 1 января никаких массовых мероприятий в школах не будет», - сказал Кравцов в интервью «Россия-24».

Он уточнил, что в образовательном процессе появятся «определенные корректировки».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что праздничные линейки в честь 1 сентября в столичных школах проводить не будут.

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14 АВГУСТА

- До 1 января следующего года в российских школах запретили проводить массовые мероприятия из-за риска распространения коронавируса.

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