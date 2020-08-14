РИАМО – 14 авг. У депутатов нижней палаты российского парламента продолжат проверять наличие иностранного гражданства, такое поручение дал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Наличие иностранного гражданства у депутатов и чиновников недопустимо Конституцией и законом. Если информация подтвердится, в отношении этих депутатов будут приняты соответствующие законодательные меры», — сказал Вячеслав Володин.
Ранее ЦИК сообщил, что во время предвыборной регистрации кандидатов в депутаты сведений о наличии иностранного гражданства в комиссии не имелось.
Запросы направят в МИД, МВД, ФСБ и СВР.
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