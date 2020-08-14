РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 авг. Из бюджета подмосковного Красногорска выделят 2,6 миллиона рублей на субсидии некоммерческим организациям в сфере культуры, сообщается на официальном сайте администрации горокурга.

Администрация Красногорска объявила конкурс на предоставление субсидий из бюджета городского округа на организацию услуг и поддержку деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры.

«Субсидия предоставляется некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере культуры, для организации и проведения мероприятий с участием социально незащищенных категорий граждан на территории городского округа Красногорск. Объем бюджетных ассигнований: 2 миллиона 600 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Заявки принимают с 17 по 21 августа. Подробнее о требованиях к форме и содержанию заявки можно узнать на сайте администрации муниципалитета.