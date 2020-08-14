РИАМО - 14 авг. Задержанный супруг убитой женщины 1972 года рождения во время допроса полностью признал свою вину, ему предъявили обвинение, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«В промежуток с 7 по 10 августа 2020 года мужчина <...> в ходе ссоры с супругой, <...> причинил ей ножевое ранение в область груди, от которого потерпевшая скончалась на месте происшествия», - сказала Иванова.

После этого, для сокрытия преступления, мужчина вынес части тел женщины из квартиры.

Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Для проверки его психического здоровья будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.