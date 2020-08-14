РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 авг. В микрорайоне Климовск Подольска разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия, в ходе которого фура съехала в канаву, сообщил «РИАМО в Подольске» владелец большегруза.

ДТП произошло 13 августа на улице Симферопольской.

«Я двигался из Подольска в сторону Климовска и съехал с дороги недалеко от «Пятерочки». Мой грузовик подрезали. В настоящее время я разыскиваю свидетелей данного происшествия», - сказал владелец.

Он добавил, что просит всех, кто видел данное ДТП, сообщить информацию по телефону: 8(903)593-91-95.