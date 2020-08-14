РИАМО - 14 авг. С начала года жители региона получили порядка 8 миллионов, они все чаще предпочитают получать посылки от курьеров «Почты России», говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

«Для нас важно, чтобы людям было удобно не только получить, но и отправить посылку. Для этого мы постоянно совершенствуем наши электронные сервисы», - говорит директор макрорегиона Москвы «Почты России» Дмитрий Адушев.

Он привел в пример предзаполненные и предоплаченные посылки. По словам Адушева, эта услуга проста и эффективна. Почтовое отправление оформляется и оплачивается онлайн на официальном сайте «Почты России» или в мобильном приложении.

«Оформленную с помощью дистанционных каналов посылку в почтовом отделении можно сдать оператору без очереди», - сказал Адушев.

В отделениях почтовой связи Московского региона в этом году выдали около 6,5 миллиона посылок. Еще 1,3 миллиона курьеры доставили клиентам на дом и отдали лично в руки.