РИАМО - 14 авг. С начала года жители региона получили порядка 8 миллионов, они все чаще предпочитают получать посылки от курьеров «Почты России», говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».
Он привел в пример предзаполненные и предоплаченные посылки. По словам Адушева, эта услуга проста и эффективна. Почтовое отправление оформляется и оплачивается онлайн на официальном сайте «Почты России» или в мобильном приложении.
«Оформленную с помощью дистанционных каналов посылку в почтовом отделении можно сдать оператору без очереди», - сказал Адушев.
В отделениях почтовой связи Московского региона в этом году выдали около 6,5 миллиона посылок. Еще 1,3 миллиона курьеры доставили клиентам на дом и отдали лично в руки.
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