РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 авг. Сотрудники подведомственного Главгосстройнадзору Московской области ГБУ МО «МособлстройЦнил» проверили состояние дорожного полотна на улице Летной в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В рамках выполнения государственного задания сотрудники ГБУ МО «МособлстройЦнил» провели работу по определению значений ширины конструктивного слоя, количества и состава слоев дорожной одежды, длин элементов конструкций и размеров в свету по адресу: Московская область, Балашиха, улица Летная, дом №7», - сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

На основании полученных результатов испытаний и замеров сотрудниками ГБУ МО «МособлстройЦнил» будут составлены протоколы измерений в целях принятия соответствующим отделом надзора за строительством дальнейших мер.