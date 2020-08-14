РИАМО (МЫТИЩИ) – 14 авг. На АО «Метровагонмаш» в городском округе Мытищи подвели итоги конкурса «Лучший участок производственной системы» за II квартал текущего года и наградили победителей, говорится в сообщении отдела по внешним связям и корпоративным коммуникациям предприятия.

Директор по производству предприятия Виктор Забадыкин вручил дипломы победителям.

«Диплом 1-й степени решением комиссии присвоен коллективу линии сборки-сварки кузова цеха №317, на втором месте расположился участок изготовления воздушных резервуаров и жестяничных работ цеха №5, на третьем – раскройно-заготовительный участок цеха №121», – говорится в сообщении.

Линия сборки-сварки кузова цеха №317 и участок изготовления воздушных резервуаров и жестяничных работ цеха №5 ударно провели второй квартал, добавив к дипломам лучшего участка еще и победы в номинациях «Лучшее рабочее место, организованное по системе 5С» (цех №317 за изготовление торцевых каркасов) и «Лучшая программа недельных улучшений SWIP» (цех №5 за изготовление тары для комплектной поставки между цехами №5 и №121).

«Лучшее предложение по улучшениям – «Доработка тележки для транспортировки фрез и оправок» – сделал Сергей Качан, фрезеровщик механообрабатывающего участка цеха №416, он и стал победителем в индивидуальной номинации», – отмечается в материале.

Конкурс «Лучший участок производственной системы» проводится на Метровагонмаше с сентября 2017 года. Согласно положению, трудовое соревнование способствует развитию корпоративного духа работников и вовлечению их в процесс внедрения дорожной карты, что является одним из главных критериев отбора соревнования. По итогам конкурса победителям вручаются почетные дипломы и денежные премии.