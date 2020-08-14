РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 авг. Молодых жителей подмосковного Красногорска приглашают присоединиться к патриотическому флешмобу в соцсетях, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Отдел по делам молодежи администрации Красногорска запускает патриотическую акцию.

«Участникам флешмоба предлагают обращать внимание на предметы в цветах российского триколора, фотографировать, выкладывать в социальные сети с хештегом #СобериЦветаФлага и отмечать страницу в Instagram @molodoy.krasnogorsk», - говорится в сообщении.

Авторы трех самых креативных фотографий получат от организаторов призы.