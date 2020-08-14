РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 авг. Две площадки скейтпарков планируют построить в городском округе Мытищи в 2021 году, сообщил заместитель главы администрации горокруга Сергей Науменков.

В прошлом году от инициативной группы молодежи в адрес главы Мытищ поступило обращение о строительстве скейтпарка. Виктор Азаров поддержал это решение, в настоящий момент готовится документация.

«Концепция, где будет скейтпарк в центральном парке культуры и отдыха, сейчас уже практически на выходе. Приятно, что застройщики, которые ведут строительство жилого сектора, тоже откликнулись на такой порыв. Подготовлена проектная документация по строительству бетонной площадки в ЖК «Новое Медведково». Технический заказчик - ООО «Инвестиция градостроительства», а застройщик - ООО «Осенний квартал». И в этом микрорайоне тоже будет площадка», - сказал Науменков в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Он выразил надежду, что в следующем году мытищинцы получат не одну, а две площадки скейтпарков.