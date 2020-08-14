РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 авг. В подмосковных Люберцах с 17 по 21 августа проведут плановые отключения электроэнергии, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Люберецкое производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей», - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется 17, 18, 19, 20 и 21 августа с 8:00 до 17:00 в поселке Малаховка по адресам: улицы Чайковского, Южная, Советская, Тургенева, Толстого, Салтыкова-Щедрина, Кривоколенный тупик, Ольховая, Неждановский переулок, Македонская, проезд Щепкина.

18 августа с 8:00 до 17:00 планируется отключение по адресам: улица Электрификации, дома №№25, 27, 29, 29А, 31, 33, 35 и 1-й Панковский проезд, дома №№6, 7, 9, детский сад №77, школа №2. Также отключения планируются в деревнях Жилино-1, Жилино-2, магазин «Дикси», часовня, стройка поселка Томилино и на светофорах.

20 августа с 8:00 до 17:00 проведут отключения на АЗС Жилино, ОАО «Горизонт», а 21 августа - в ГСК-17 и овощехранилище.