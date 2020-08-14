РИАМО - 14 авг. Автомобилистов призвали быть более осознанными и внимательными при управлении транспортными средствами, передвигаясь по МКАД, так как на кольцевой дороге происходит каждое 10-е в столице ДТП с пострадавшими, а каждый четвертый погибший в аварии в городе также является участником ДТП на МКАД, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Столичный главк ГИБДД зафиксировал, что за первое полугодие наиболее сложная ситуация с состоянием аварийности сложилась именно на Московской кольцевой автомобильной дороге. Среди основных магистралей города наибольшее число погибших зафиксировано на МКАД.

«Каждое десятое ДТП с пострадавшими происходит на территории МКАД. Каждый четвертый погибший в городе также является участником ДТП на МКАД. Стоит отметить, что из общего числа погибших в ДТП на МКАД 16% составляют пешеходы», - говорится в сообщении.

Чаще всего здесь совершаются наезды на стоящее транспортное средство. Наиболее распространенными причинами остановки на Московской кольцевой дороге стали неисправность транспортного средства или другое припаркованное транспортное средство.

«Обращаемся ко всем участникам дорожного движения — нужно быть максимально осознанными при движении по Московской кольцевой автодороге. Выбирать безопасную дистанцию и быть аккуратными при совершении маневров. Не допускать остановки без крайней необходимости», - добавляется в сообщении.

В случае поломки или мелкой аварии автомобилистам рекомендуется не выходить на проезжую часть, а незамедлительно сообщить о случившемся по телефону экстренных служб «112».