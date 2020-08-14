РИАМО - 14 авг. Пробки в восемь баллов из десяти возможных могут образоваться в пятницу вечером на столичных дорогах, но после 20:00 движение станет свободнее, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«После 15:30 на дорогах будет плотно. Имейте в виду по дороге домой или если отправляетесь за город на машине», - говорится в сообщении.

Из-за проведения дорожных работ особенно сильные затруднения дорожного движения ожидаются на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, Рижской эстакаде, Киевском путепроводе в обе стороны движения по ТТК, Волоколамском шоссе, 68-м километре МКАД, проспекте Мира, Большом Каменном мосту, 8-м километре МКАД при движении в обе стороны и на Кутузовском проспекте в районе Парка Победы.

Особенно загруженными будут такие магистрали, как Волгоградский проспект, Щелковское шоссе, проспект Мира, Волоколамское шоссе, Ленинградский проспект от станции метро «Сокол» до МКАД, а также Рязанский и Кутузовский проспекты, Садовое и Третье транспортное кольца.