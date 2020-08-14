РИАМО - 14 авг. Исследование показало, что шесть купальных водоемов из девяти в столице соответствуют санитарным требованиям, коронавирус не обнаружен ни в одном водоеме, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Нормам соответствуют зоны отдыха «Серебряный бор-2», «Серебряный бор-3», Большой городской пруд, Школьное озеро, Черное озеро, «Тропарево».

«Вода водоемов пляжа «Левобережный» (Северное Тушино) – две пробы воды поверхностного водоема не отвечают требованиям по микробиологическим показателям; в озере Белое (ВАО) и в зоне отдыха «Мещерское» (ЗАО) – вода водоемов не соответствует нормативам по санитарно-химическим показателям», - говорится в сообщении.

При вирусологическом исследовании 187 проб воды РНК-коронавирусной инфекции Covid-19 не обнаружена ни в одном водоеме.

Мониторинг за качеством воды водоемов и песка в зонах отдыха будет продолжен.