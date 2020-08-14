РИАМО - 14 авг. Участники патриотического мотомарша, который пройдет с 22 по 30 августа, посетят места ратной славы России, в том числе на территории Москвы и Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

Российский этап культурно-исторического проекта «Ратные поля» состоится в рамках нацпроекта «Культура». Проект направлен на сохранение военно-исторических событий и подвигов русских людей в памяти потомков, а также популяризацию исторических музеев-заповедников среди подрастающего поколения.

«Участники посетят места, где закалялся русский дух и формировался русский воин, сражаясь за свое Отечество: три ратных поля России - Куликово, Бородинское, Прохоровское; военно-исторические музеи и мемориалы, а также монастыри и храмы Русской православной церкви, связанные с воинской историей России», - говорится в сообщении.

В том числе участники проекта посетят парк Победы и Музей Победы в Москве, Рубеж Славы и Ленино-Снегиревский военно-исторический музей в Истре, музей Боевой Славы в Можайске, Соборную площадь в Коломне, культурно-исторический комплекс «Коломенский кремль».

Также точками на маршруте станут храм святого Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве, Спасо-Бородинский монастырь в Можайском округе, Кафедральный Успенский собор в Коломне.

Присоединиться к культурно-историческому маршруту «Ратные поля России» может любой желающий, которому интересна история, культура и традиции своей страны.

Международный этап проекта «Ратные поля» под названием «Косово поле» пройдет с 22 по 28 сентября по дорогам Сербии. Финальной частью мероприятий станет фотовыставка и экспозиция «Ратные поля России», которые представят в ноябре в московском байк-центре.