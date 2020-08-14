РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 авг. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов выступил с инициативой модернизировать стадион «Строитель» в микрорайоне Саввино подмосковной Балашихи и расположить на объекте хоккейный корт с охлаждаемым льдом, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В пятницу Ефимов в ходе рабочего визита вместе с заведующим стадионом «Строитель» Алексеем Мальцевым осмотрел инфраструктуру спортивного объекта. На его территории расположены два футбольных поля с натуральным газоном, есть хоккейный корт, который заливается зимой для тренировки хоккейных команд, работают секции по хоккею, футболу и тяжелой атлетике.

«С учетом строительства нового большого микрорайона в Саввине данный спортивный объект необходимо модернизировать. Исторически на «Строителе» одним из ведущих направлений был хоккей. Один из рабочих проектов, который можно было бы предложить на обсуждение горожанам – реконструкция стадиона и возведение на нем открытого хоккейного корта с охлаждаемым льдом», – сказал Ефимов.

Он добавил, что подобный проект был реализован в 2019 году на стадионе «Труд» в городе Юрьев-Польский Владимирской области при поддержке партии «Единая Россия». После реконструкции не нем расположились: хоккейный корт с охлаждаемым льдом, легкоатлетические дорожки, футбольное поле с натуральным газоном, тренажерный зал и раздевалки для посетителей.

Стадион «Строитель» расположен на улице Саввинская, 2В. В советское время спортобъект относился к предприятию «Мостермостекло». На территории стадиона находятся: футбольное поле; тренировочное футбольное поле, на зиму заливаемое и используемое как каток, хоккейная коробка, баскетбольная площадка, детская площадка, тренажерный зал.