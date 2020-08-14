РИАМО - 14 авг. Специалисты Государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья проверили санитарное состояние местных пасек, а также изучили мед на безопасность, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«На территории Московской области зарегистрировано 436 пасек. На пасеках проведены обследования их состояния на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и нормам, проверены разрешительные документы. Также эксперты произвели оценку образцов предоставленного меда на безопасность и соответствие качеству продукта», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Специалистами были изучены все пасеки и ульи, отобраны пробы подмора пчел для проведения лабораторных испытаний с целью исключения их болезней. При необходимости проводилась дезинфекция.

«По результатам обследования и лабораторных испытаний, владельцу выдан паспорт пасеки, а сама пасека включена в специальный онлайн-реест. После чего она отображается на интерактивной карте «Здоровая ферма», где каждый может сориентироваться в выборе меда и другой качественной и безопасной сельскохозяйственной продукции», - подчеркнул Разин.

Министр поздравил всех с Медовым спасом – одним из главных августовских праздников, посвященных сбору урожая.

Ранее Разин сказал, что мед фермера из подмосковного Егорьевска занял третье место по итогам исследований качества продукта среди 46 торговых марок РФ.