РИАМО - 14 авг. Специалисты Государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья проверили санитарное состояние местных пасек, а также изучили мед на безопасность, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Специалистами были изучены все пасеки и ульи, отобраны пробы подмора пчел для проведения лабораторных испытаний с целью исключения их болезней. При необходимости проводилась дезинфекция.
«По результатам обследования и лабораторных испытаний, владельцу выдан паспорт пасеки, а сама пасека включена в специальный онлайн-реест. После чего она отображается на интерактивной карте «Здоровая ферма», где каждый может сориентироваться в выборе меда и другой качественной и безопасной сельскохозяйственной продукции», - подчеркнул Разин.
Министр поздравил всех с Медовым спасом – одним из главных августовских праздников, посвященных сбору урожая.
Ранее Разин сказал, что мед фермера из подмосковного Егорьевска занял третье место по итогам исследований качества продукта среди 46 торговых марок РФ.
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