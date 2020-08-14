РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 авг. Московский Губернский театр начнет гастроли 21 августа с показа спектакля «Аленький цветочек» в Доме культуры микрорайона Подольска, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Московский Губернский театр начнет гастроли с Подольска. Первый выездной спектакль нового сезона областного театра запланирован на 21 августа: «Аленький цветочек» покажут в 18:00 в Доме культуры «Металлург» (микрорайона Львовский)», - говорится в сообщении.

Спектакль платный, стоимость билетов от 500 до 600 рублей.