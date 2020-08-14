РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 авг. В микрорайоне Лаговский Подольска завершили первый этап строительства нового складского комплекса, сообщается на сайте Главгосстройнадзора Московской области.

«Первый этап строительства складского комплекса завершился в сельском поселении Лаговское в Подольске. Здание получило ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», - сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Одноэтажный складской комплекс предназначен для приема, хранения и отгрузки промышленных товаров автотранспортом, а также для предоставления площадей в аренду. В административных помещениях будут находиться помещения для персонала.