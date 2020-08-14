«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? 13 вопросов | Пройден 6 раз 15 августа 1990 года не стало легендарного музыканта Виктора Цоя. Пройди викторину РИАМО к 30-летию смерти Цоя и проверь, насколько ты его фанат. Начать тест

«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (1/0) Начнем с простого! Продолжи строку из песни: «Теплое место, но улицы ждут...» Фото Астафьев Александр © Фото «...наших звонких смешных голосов» Вот и нет, «перемен требуют наши сердца», а улицы ждут «отпечатков наших ног». «...перемен» «...наших поднятых кверху рук» «...отпечатков наших ног»

«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (2/0) В третьем куплете «Звезды по имени Солнце» есть описание любимца судьбы. Какой характеристики там нет? Фото Игорь Владимирович Мухин © Он живет по законам другим Такой строки там точно нет. Он не знает ни друзей, ни врагов Он не помнит слова «да» и слова «нет» Он способен дотянуться до звезд

«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (3/0) На хит какой группы присутствует намек в песне «Бошетунмай»: «Все говорят, что мы вместе, все говорят, но немногие знают, в каком»? Фото Tim Penn © Верно, это отсылка к песне «Мы вместе». «Алиса» Нет, это про песню «Мы вместе» группы «Алиса». «Аквариум» Нет, это про песню «Мы вместе» группы «Алиса». «Зоопарк» Нет, это про песню «Мы вместе» группы «Алиса». «Пикник»

«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (4/0) Чему посвящена песня «Камчатка»? Фото pixabay.com © Нет, это про питерскую котельную. Кроме Цоя, там трудились Александр Башлачев и Святослав Задерий. Региону на Дальнем Востоке Нет, это про котельную. Кроме Цоя, там трудились Александр Башлачев и Святослав Задерий. Подпольной студии звукозаписи Точно. Кроме Цоя, там трудились Александр Башлачев и Святослав Задерий. Котельной в Ленинграде, где работали многие музыканты Нет, это про котельную. Кроме Цоя, там трудились Александр Башлачев и Святослав Задерий. Ленинградскому рок-клубу

«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (5/0) «Я смотрю в календарь, я знаю, что скоро зима. Наша улица на глазах меняет цвета. За решеткой желтой листвы я вижу птиц. Моя ... осень сводит меня с ума». Какая осень? Угадай пропущенной слово: Фото Ольга Головко © РИА Новости Нет. Двадцатая Печальная Нет. Двадцатая Проклятая Все так. Это из песни «Город» Двадцатая Нет. Двадцатая Раскосая

«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (6/0) У группы «Кино» вообще много «сезонных» песен. А какую песню Виктор Цой не исполнял? Фото Алексей Даничев © РИА Новости А как же «Весна, вы посмотрите, как красиво! Весна, где моя голова?» «Весна» Верно. Хотя в черновиках Виктора Цоя нашелся стихотворный текст с таким названием. «Зима» И про лето Цой пел. «Девяносто два дня – лето. Летний дождь наливает в бутылку двора ночь». «Лето» Есть и такая ранняя запись, другое название – «Песня для БГ». «Осень»

«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (7/0) В каком фильме звучит песня «Хочу перемен»? Фото kinopoisk.ru © Нет, там исполняют песню «Спокойная ночь». «Рок» Нет, там «Группа крови», «Звезда по имени Солнце» и «Бошетунмай». «Игла» Верно! «Асса» Нет, там вообще нет песен «Кино». «Брат»

«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (8/0) Продолжите строку: «Снова за окнами белый день. День вызывает меня на бой. Я чувствую, закрывая глаза, …» Фото Галина Кмит © РИА Новости Нет, переслушайте «Песню без слов» внимательно. «...весь мир стоит за моей спиной» Нет, переслушайте «Песню без слов» внимательно. «...как дождь встает на пути стеной» Нет, переслушайте «Песню без слов» внимательно. «...что я опять не последний герой» Именно. Это «Песня без слов». «...весь мир идет на меня войной»

«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (9/0) Что, согласно песне «Мама, мы все тяжело больны», нужно делать, если к дверям не подходят ключи? Фото Галина Кмит © РИА Новости Недостаточно героически для песен «Кино». А вот вышибать – вполне! Искать другие двери Да, в песне именно так. Но это чревато травмами. Вышибать их плечом Не стоит. Проще их вышибать. Поговорить с ними Вряд ли! Проще вышибать. Входить через окно

«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (10/0) «А вечером я стою под твоим окном, ты поливаешь цветы, поливаешь цветы. А я дотемна стою и сгораю огнем, и виной тому ты, только ты». Что это, по версии Цоя? Фото Tim Penn © Наоборот! «Ооооу, но это не любовь». Это любовь Конечно! «Ооооу, но это не любовь». Это не любовь Ну уж нет. «Ооооу, но это не любовь». Это братская любовь Кажется, ты путаешь. Это не любовь! Это восьмиклассница

«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (11/0) Какая песня не принадлежит группе «Кино?» Фото Галина Кмит © РИА Новости «Я хочу быть кочегаром» «Кукушка» «Троллейбус» Точно. Это песня «Аквариума» «Поколение дворников и сторожей»

«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (12/0) Какой альбом музыканты «Кино» выпустили после смерти лидера группы? Фото Иванна Боровец © РИАМО Верно «Кино» («Черный альбом») Нет, этот альбом вышел еще в 1983 году. «46» Этот альбом вышел в 1989 году. «Последний герой» Нет, это альбом 1988 года. «Группа крови»

«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (13/0) «Смерть стоит того, чтобы …, а любовь стоит того, чтобы ...» Какие слова здесь пропущены? Фото Галина Кмит © РИА Новости «жить» и «знать» «ждать» и «лгать» «петь» и «ждать» Точно. Песня «Легенда» «жить» и «ждать»

Последний герой Ты – настоящий знаток творчества Виктора Цоя и помнишь наизусть даже не самые популярные песни. Скорее всего, ты вырос на хитах «Кино». Такая серьезная любовь к произведениям ушедшего 30 лет назад музыканта – лучшее доказательство того, что «Цой жив». Фото © сайт мэра Москвы Поделиться результатом

Дитя проходных дворов Ты знаешь довольно много песен «Кино» и, возможно, даже тусовался с неформалами у стены Цоя на Арбате. Скорее всего, ты вообще поклонник старого русского рока – музыки со смыслом. Фото сайт Мэра Москвы © Поделиться результатом

Начальник Камчатки Твои знания о творчестве Виктора Цоя находятся на уровне среднестатистического культурного человека. «Звезду по имени Солнце» от «Группы крови» ты отличить сможешь, но в тонкостях ранних записей вряд ли разбираешься. Фото Nickolas Titkov © flickr.com Поделиться результатом

Прохожий Похоже, музыка «Кино» не для тебя. Как спел бы Виктор Цой: «Эй, прохожий, проходи! Эх, пока не получил». Фото Пелагия Тихонова © РИАМО Поделиться результатом

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