«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»?
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15 августа 1990 года не стало легендарного музыканта Виктора Цоя. Пройди викторину РИАМО к 30-летию смерти Цоя и проверь, насколько ты его фанат.
«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (1/0)
Начнем с простого! Продолжи строку из песни: «Теплое место, но улицы ждут...»
Фото Астафьев Александр © Фото
«...наших звонких смешных голосов»
«...перемен»
Вот и нет, «перемен требуют наши сердца», а улицы ждут «отпечатков наших ног».
«...наших поднятых кверху рук»
«...отпечатков наших ног»
«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (2/0)
В третьем куплете «Звезды по имени Солнце» есть описание любимца судьбы. Какой характеристики там нет?
«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (3/0)
На хит какой группы присутствует намек в песне «Бошетунмай»: «Все говорят, что мы вместе, все говорят, но немногие знают, в каком»?
«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (4/0)
Чему посвящена песня «Камчатка»?
Региону на Дальнем Востоке
Нет, это про питерскую котельную. Кроме Цоя, там трудились Александр Башлачев и Святослав Задерий.
Подпольной студии звукозаписи
Нет, это про котельную. Кроме Цоя, там трудились Александр Башлачев и Святослав Задерий.
Котельной в Ленинграде, где работали многие музыканты
Точно. Кроме Цоя, там трудились Александр Башлачев и Святослав Задерий.
Ленинградскому рок-клубу
Нет, это про котельную. Кроме Цоя, там трудились Александр Башлачев и Святослав Задерий.
«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (5/0)
«Я смотрю в календарь, я знаю, что скоро зима. Наша улица на глазах меняет цвета. За решеткой желтой листвы я вижу птиц. Моя ... осень сводит меня с ума». Какая осень? Угадай пропущенной слово:
Фото Ольга Головко © РИА Новости
Печальная
Нет. Двадцатая
Проклятая
Нет. Двадцатая
Двадцатая
Все так. Это из песни «Город»
Раскосая
Нет. Двадцатая
«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (6/0)
У группы «Кино» вообще много «сезонных» песен. А какую песню Виктор Цой не исполнял?
Фото Алексей Даничев © РИА Новости
«Весна»
А как же «Весна, вы посмотрите, как красиво! Весна, где моя голова?»
«Зима»
Верно. Хотя в черновиках Виктора Цоя нашелся стихотворный текст с таким названием.
«Лето»
И про лето Цой пел. «Девяносто два дня – лето. Летний дождь наливает в бутылку двора ночь».
«Осень»
Есть и такая ранняя запись, другое название – «Песня для БГ».
«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (7/0)
В каком фильме звучит песня «Хочу перемен»?
«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (8/0)
Продолжите строку: «Снова за окнами белый день. День вызывает меня на бой. Я чувствую, закрывая глаза, …»
«...весь мир стоит за моей спиной»
Нет, переслушайте «Песню без слов» внимательно.
«...как дождь встает на пути стеной»
Нет, переслушайте «Песню без слов» внимательно.
«...что я опять не последний герой»
Нет, переслушайте «Песню без слов» внимательно.
«...весь мир идет на меня войной»
Именно. Это «Песня без слов».
«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (9/0)
Что, согласно песне «Мама, мы все тяжело больны», нужно делать, если к дверям не подходят ключи?
Искать другие двери
Недостаточно героически для песен «Кино». А вот вышибать – вполне!
Вышибать их плечом
Да, в песне именно так. Но это чревато травмами.
Поговорить с ними
Не стоит. Проще их вышибать.
Входить через окно
Вряд ли! Проще вышибать.
«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (10/0)
«А вечером я стою под твоим окном, ты поливаешь цветы, поливаешь цветы. А я дотемна стою и сгораю огнем, и виной тому ты, только ты». Что это, по версии Цоя?
«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (11/0)
Какая песня не принадлежит группе «Кино?»
«Я хочу быть кочегаром»
«Кукушка»
«Троллейбус»
«Поколение дворников и сторожей»
Точно. Это песня «Аквариума»
«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (12/0)
Какой альбом музыканты «Кино» выпустили после смерти лидера группы?
Фото Иванна Боровец © РИАМО
«Кино» («Черный альбом»)
Верно
«46»
Нет, этот альбом вышел еще в 1983 году.
«Последний герой»
Этот альбом вышел в 1989 году.
«Группа крови»
Нет, это альбом 1988 года.
«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (13/0)
«Смерть стоит того, чтобы …, а любовь стоит того, чтобы ...» Какие слова здесь пропущены?
«жить» и «знать»
«ждать» и «лгать»
«петь» и «ждать»
«жить» и «ждать»
Точно. Песня «Легенда»
Последний герой
Ты – настоящий знаток творчества Виктора Цоя и помнишь наизусть даже не самые популярные песни. Скорее всего, ты вырос на хитах «Кино». Такая серьезная любовь к произведениям ушедшего 30 лет назад музыканта – лучшее доказательство того, что «Цой жив».
Дитя проходных дворов
Ты знаешь довольно много песен «Кино» и, возможно, даже тусовался с неформалами у стены Цоя на Арбате. Скорее всего, ты вообще поклонник старого русского рока – музыки со смыслом.
Начальник Камчатки
Твои знания о творчестве Виктора Цоя находятся на уровне среднестатистического культурного человека. «Звезду по имени Солнце» от «Группы крови» ты отличить сможешь, но в тонкостях ранних записей вряд ли разбираешься.
Прохожий
Похоже, музыка «Кино» не для тебя. Как спел бы Виктор Цой: «Эй, прохожий, проходи! Эх, пока не получил».
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