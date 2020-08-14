РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 авг. В Доме офицеров поселка Монино в подмосковном Щелкове 29 августа состоится день открытых дверей, можно будет познакомиться творческими коллективами, кружками и секциями, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В этот раз мероприятие будет необычным, оно пройдет в формате концерта-презентации», - говорится в сообщении.

В программе: знакомство и запись в творческие коллективы, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, выставка работ коллектива изобразительного искусства «Радуга», фото-выставка клуба «Монино-2», фотозона для всех желающих.

Адрес: поселок Монино, улица Авиационная, дом №2А. Контактный телефон: 8(496)250-08-15.