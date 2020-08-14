РИАМО - 14 авг. В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин встретился с волонтерами, представителями благотворительных фондов и социально ориентированных НКО, поблагодарил их за работу в период пандемии коронавируса, а также дал старт конкурсу «Доброволец Москвы – 2020», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В наиболее тяжелые дни пандемии московские волонтеры проявили себя как огромная сила добра. Более 20 тысяч добровольцев приняли участие в акции «Мы вместе», поддержав москвичей старшего поколения, находившихся на самоизоляции. Приносили им продукты, лекарства и другие товары первой необходимости, окружили заботой и вниманием. Спасибо вам от имени москвичей», – сказал Собянин.

Двухнедельный марафон благодарности добровольцам, помогавшим москвичам во время пандемии, длился в городе со 2 по 14 августа текущего года. Свыше трех с половиной тысяч наиболее активных участников акции взаимопомощи #МыВместе побывали на экскурсиях и посетили различные культурно-развлекательные мероприятия. Для добровольцев проводились мастер-классы и мотивационные встречи.

Кроме того, вместе с участниками встречи Собянин дал символический старт городскому конкурсу «Доброволец Москвы – 2020», который будет проходить уже в шестой раз в период с августа по декабрь. Он будет проводиться по направлениям «Деятельность», «Проект» и «Команда». Подать заявку на участие могут индивидуальные участники, добровольческие объединения, организаторы добровольческой деятельности, волонтерские команды коммерческих организаций.

Ожидается, что участниками конкурса «Доброволец Москвы – 2020» станут примерно пять тысяч человек. Они смогут посещать волонтерские события, участвовать в образовательных мастер-классах, творческих и мотивационных встречах, а также их ждет нематериальное поощрение.