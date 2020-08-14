РИАМО – 14 авг. Минздрав Вьетнама подал заявку на закупку российской вакцины от коронавируса, получившей название «Спутник V», сообщает Газета.ru.

«В то же время Вьетнам продолжит разрабатывать собственную вакцину от Covid-19», — говорится в сообщении.

Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Минздраве 11 августа 2020 года. Она стала первой в мире вакциной против Covid-19.

Вакцина создана на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет.

Аденовирусы, извлекаемые из аденоидов, десятки лет используются учеными для создания многих вакцин, в том числе от лихорадки Эбола.

Новая вакцина является двухвекторной, то есть вакцинация проводится дважды, что обеспечивает длительный иммунитет.

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14 АВГУСТА

- Подробности о вакцине от коронавируса «Спутник V» в инфографике

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