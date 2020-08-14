РИАМО - 14 авг. Подмосковные власти рассматривают возможность строительства еще одного крупного образовательного центра для детей и подростков с особенностями развития по примеру действующего в Красногорске центра «Созвездие», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В пятницу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль осмотрели образовательный центр «Созвездие», который работает в системе образования Московской области с 2016 года.

«Хотел бы начать со слов благодарности активным родителям. Они не просто потребовали построить центр «Созвездие», где обучаются и получают профессию дети от двух до 18 лет, - они здесь работают. Такие центры нужно строить еще. Мы думаем над этим. И при первой возможности реализуем еще такой центр», - сказал Воробьев.

В центре «Созвездие» оказывают помощь детям и подросткам с различными расстройствами и нарушениями поведения. В составе учреждения функционируют пять подразделений: медико-реабилитационное отделение, коррекционное отделение, отделение дифференцированного и индивидуализированного обучения детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, служба раннего развития, школьное отделение.

Как отметил губернатор, сегодня образовательные программы в «Созвездии» проходят подмосковные дети, а также ребята из Донецка.

«Это уникальный центр. Я потрясен. Побольше бы таких центров и в России, и в Московской области. Говорят, что нужно пять», - сказал Рошаль журналистам после осмотра «Созвездия».

С июля на базе центра работает детский оздоровительный лагерь дневного пребывания для детей из Красногорска и Донецка. Все воспитанники лагеря могут посещать спелеокамеру, занятия по лечебной физкультуре, курсы гидрореабилитации и бальнеолечения (лечение минеральными водами и грязями), витаминотерапии. Всего в лагере бесплатно отдыхают 75 детей.