РИАМО - 14 авг. Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил в ходе пресс-конференции в Москве об открытии своей лиги смешанных единоборств, сообщает Газета.ru.

«Мы открыли свою лигу – MMA Global. Бои будут проходить в одном месте, как раз подходит на время пандемии», – заявил Нурмагомедов.

По его словам, первый турнир в рамках новой организации пройдет в октябре или ноябре. Мероприятие будет проводиться на территории Флориды.

На счету Хабиба Нурмагомедова 28 боев на профессиональном уровне. Боец не потерпел ни одного поражения ни в одном поединке.

Последний бой в UFC Нурмагомедов провел в сентябре на турнире UFC 242. Тогда чемпион промоушена досрочно выиграл у американца Дастина Порье.