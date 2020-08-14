РИАМО - 14 авг. Реконструкцию участка Каланчевская - Курский вокзал в рамках проекта МЦД планируются завершить в первом квартале 2023 года, сообщил начальник дирекции МЦД департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.
По его словам, данный участок находится в исторической части города, где сконцентрировано большое количество инженерных коммуникаций, объектов общественных зон и жилья, поэтому реконструкция инженерных сетей на участке - самая сложная работа.
Делается это для того, чтобы на данном участке пропустить сразу два диаметральных маршрута — существующий МЦД-2 «Курско-Рижский» и перспективный МЦД-4 «Киевско-Горьковский».
«На данном участке будут не просто реконструированы существующие два пути, но и построят два новых пути, а также будут полностью перестроены две платформы. На данный момент проделан объем работ на порядка 30%», - заключил Акимов.
Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово – Лобня) составляет 52 километра, МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино – Подольск) – 80 километров. В ближайшем будущем планируется запустить и другие направления центральных диаметров, которые также позволят улучшить транспортную доступность Москвы и ближайшего Подмосковья.
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