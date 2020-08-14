РИАМО - 14 авг. Реконструкцию участка Каланчевская - Курский вокзал в рамках проекта МЦД планируются завершить в первом квартале 2023 года, сообщил начальник дирекции МЦД департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.

«Сейчас, плотно работая с коллегами из РЖД, мы уже смогли достичь сокращения сроков завершения строительства до начала 2023 года. Мы уже смогли сократить сроки примерно на 1,5 года. Первоначальный сценарий предусматривал 2025 год. Мы смещаемся на начало 2023 года, ориентировочно на первый квартал», - сказал Акимов журналистам во время осмотра участка.

По его словам, данный участок находится в исторической части города, где сконцентрировано большое количество инженерных коммуникаций, объектов общественных зон и жилья, поэтому реконструкция инженерных сетей на участке - самая сложная работа.

Делается это для того, чтобы на данном участке пропустить сразу два диаметральных маршрута — существующий МЦД-2 «Курско-Рижский» и перспективный МЦД-4 «Киевско-Горьковский».

«На данном участке будут не просто реконструированы существующие два пути, но и построят два новых пути, а также будут полностью перестроены две платформы. На данный момент проделан объем работ на порядка 30%», - заключил Акимов.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово – Лобня) составляет 52 километра, МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино – Подольск) – 80 километров. В ближайшем будущем планируется запустить и другие направления центральных диаметров, которые также позволят улучшить транспортную доступность Москвы и ближайшего Подмосковья.

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