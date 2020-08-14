РИАМО - 14 авг. Пассажирка «Газели» пострадала в результате столкновения с иномаркой Audi на МКАД, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Пострадала пассажир Газели – ее госпитализировали с диагнозом закрытый перелом первого, второго грудных позвонков», – уточняется в сообщении.

Авария случилась в пятницу на 43-м километре МКАД. Машины столкнулись на внешней стороне «кольца». Из-за происшествия образовалась длинная пробка.