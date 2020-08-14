РИАМО - 14 авг. На территории Подмосковья проводится акция «Музеи – медикам», в рамках которой медработники смогут посещать бесплатно государственные музеи региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Приглашаем медицинских работников Московской области и из других регионов страны до конца года посетить государственные музеи Подмосковья. Они смогут бесплатно проходить на территорию музеев, посещать экспозиции и временные выставки музея. Пусть медицинские работники отдохнут и отвлекутся от своей работы, от психологической и физической нагрузки», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она добавила, что походы в музеи станут для медработников знаком благодарности и уважения со стороны общества.

Бесплатные билеты на разовое посещение государственного музея доступны непосредственно перед посещением в кассах музея по документу, подтверждающему осуществление трудовой деятельности в медицинском учреждении. На спутников медработников акция не распространяется.

В акции участвуют следующие государственные музеи Подмосковья: Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник; Серпуховский историко-художественный музей;Мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского;Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева»; Литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»; Историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина; Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей; Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим»; Мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока; Музей-заповедник «Зарайский кремль»;Московский областной музей народных художественных промыслов; Военно-технический музей.

Подкаст о подмосковном туризме «Путь-дорога»>>