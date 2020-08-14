РИАМО - 14 авг. В московских родильных домах с 14 августа родственники снова могут присутствовать на родах, по наблюдениям врачей, это благоприятно влияет на восприятие всего родового процесса, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«С первой минуты после родов начинается важнейший процесс импринтинга – запечатления. Когда у родителей формируется максимальная привязанность к своему ребенку, а у ребенка к ним. Поэтому партнерские роды с мужем еще больше сближают и укрепляют семью», - сказал главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев.

Он уточнил, что таким образом папа быстрее включается в процесс отцовства.

Для присутствия на родах отцу нужно предоставить стандартные анализы, а также заключение врача-терапевта о перенесенном Covid-19, положительный анализ на иммуноглобулины G или отрицательный результат исследования на наличие коронавируса методом ПЦР.

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