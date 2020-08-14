РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 авг. Руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области в Подольске Александра Цветкова проведет прием бизнесменов округа 17 августа, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Совместный прием предпринимателей проведут 17 августа с 11:00 до 13:00 руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области в Подольске Александра Цветкова, заместитель руководителя Павел Дмитренко, прокурор Подольска Виктор Захаров», - говорится в сообщении.

Прием горожан будет проходить по адресу: улица Революционный проспект, дом №55/15. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(915)004-16-76.