РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 авг. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды приемным родителям и сотрудникам детских домов, которые приняли в свои семьи детей-сирот на время пандемии коронавируса, среди них и сотрудники детдома «Непоседы» микрорайона Железнодорожный Балашихи, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Среди награжденных – специалисты балашихинского детского дома «Непоседы». Награды получили заместитель директора учреждения Кирилл Васильев, руководитель отдела сопровождения замещающих семей Вера Силкина и инструктор по физической культуре Леонид Кириллов», – говорится в сообщении.

Время пандемии в Подмосковье под опекой приемных родителей провели 290 детей-сирот. Те, кто взял ребенка на гостевой период, получали продуктовые наборы, сотрудникам детских домов выдавали денежные премии. После окончания изоляции 67 детей остались жить в семьях.