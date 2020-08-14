РИАМО - 14 авг. Концепцию системного обеспечения безопасности детей планируют разработать в Подмосковье, в нее включат рекомендации для органов власти, организаций разных направлений и родителей, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Инициативу о создании концепции безопасности детства выдвинули уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. В пятницу они вместе с губернатором Подмосковья осмотрели образовательный центр «Созвездие» в Красногорске, где производится работа с детьми, требующими медико-социального и психолого-педагогического сопровождения.

«Хочу поблагодарить за инициативу. Месяц назад Леонид Михайлович (Рошаль - ред.) позвонил и обозначил тему, которая беспокоит нас всех - безопасность детей. Нужно организовать первые масштабные практики, которые позволят детей защитить. <...> Предложена идея через месяц презентовать концепцию безопасности», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в концепцию войдут нормативы и требования по обеспечению безопасности детей, информация для родителей, практические кейсы.

«Нам бы хотелось, чтобы Московская область стала первым регионом, где такая программа была разработана и реализовывалась. Она сложная, требует финансов», - сказал Рошаль.

По его словам, на сегодняшний день ни в одном регионе страны нет системной программы по защите детей от выпадения из окон, пожаров, утопления, несчастных случаев на роликовых коньках и других видах транспорта.

«Нужно так предусмотреть, чтобы в любой квартире, где есть дети, не было возможности выпасть из окна. Не только в новых домах», - заключил Рошаль.

Кузнецова привела статистику МВД, согласно которой за первое полугодие этого года в России упали из окон 644 ребенка, из них 56 погибли.

«Вина кого в этом? Нужна концепция безопасности детства. Ее нет ни в регионах, ни на федеральном уровне. <...> Если удастся создать такую модель (в Подмосковье - ред.), мы готовы подключиться к созданию такой концепции, чтобы она стала примером для всех регионов», - заключила Кузнецова.